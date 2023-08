SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michelle Bolsonaro disse neste sábado (26), em um evento do PL Mulheres em Pernambuco, que a investigação da PF sobre o suposto esquema de venda ilegal de joias recebidas como presentes oficiais ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) serve para desviar o foco da CPI dos atos de 8 de janeiro.

A ex-primeira-dama disse ainda que, de tanto ser questionada, vai lançar uma linha de produtos chamada "Mijoias".

"Tem um povo tão atrapalhado, que fica assim: 'cadê as joias, você não vai entregar?'. Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, falaram tanto de joias que em breve teremos um lançamento: 'mijoias pra vocês'.

Michelle Bolsonaro disse que a investigação da PF é uma tentativa de desviar o foco da CPI dos atos de 8 de janeiro. Mas não deu maiores detalhes sobre a relação entre a apuração envolvendo o suposto esquema e a CPI.

"Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão. E eu vou falar para vocês que quem me colocou aqui e vai me fortalecer é Deus", disse, diante de aplausos das pessoas presentes no evento do PL Mulheres de Pernambuco.