SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Rodrigo Garcia (PSDB) atendeu indicações de 85 parlamentares ao liberar, em 2022, um total de R$ 1,27 bilhão em emendas voluntárias.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, o Governo de São Paulo direcionou 90% da verba para deputados federais e estaduais que integraram a coligação do tucano no ano eleitoral.

Os valores foram levantados com base em dados obtidos após reiterados pedidos via Lei de Acesso à Informação. Tarcísio de Freitas (Republicanos) manteve a prática do governo anterior de não dar transparência em relação à distribuição desses recursos.

As emendas extras ou voluntárias, chamadas de demandas parlamentares, são liberadas de forma desigual e conforme a conveniência do governo ?ao contrário das emendas impositivas, que têm o mesmo valor para todos os deputados e são de pagamento obrigatório. A verba serve para atender a pedidos de deputados por repasses a prefeituras e entidades ou por obras e melhorias em suas regiões.

O ex-deputado federal Guilherme Mussi (PP), que não tentou a reeleição, foi o parlamentar com maior valor em indicações liberadas, com um total de R$ 75 milhões. Depois, vêm os deputados federais Renata Abreu, presidente do Podemos, com R$ 60,3 milhões, e Fausto Pinato (PP), com R$ 50,8 milhões.

Abreu afirmou que, por recomendação do governo, concentrou em seu nome as indicações da bancada paulista do Podemos. Ela disse que as indicações são legítimas e fruto do trabalho parlamentar de apoiar as cidades.

Pinato afirmou que as emendas permitem atender necessidades das regiões e disse que nem todo o valor prometido a ele foi de fato pago. A reportagem não conseguiu contato com Mussi.

A assessoria de Rodrigo afirmou que as liberações são publicadas no Diário Oficial e atendem aos municípios e instituições "em prol de toda população, independente de partidos". Doria não se manifestou.

Veja abaixo quanto cada parlamentar indicou:

INDICAÇÕES DE EMENDAS VOLUNTÁRIAS

Valores liberados por parlamentar em 2022, segundo o Governo de SP

Deputado - Partido - Cargo - Valor

Abou Anni - UNIÃO - Ex-deputado federal - 35.000.000,00

Adalberto Freitas - PSDB - Ex-deputado estadual - 28.700.000,00

Aldo Demarchi - UNIÃO - Ex-deputado estadual - 7.000.000,00

Alex de Madureira - PSD - Deputado estadual - 5.000.000,00

Alex Manente - CIDADANIA - Deputado federal - 49.900.000,00

Alexandre Frota - PSDB - Ex-deputado federal - 17.350.000,00

Alexandre Leite - UNIÃO - Deputado federal - 15.000.000,00

Alexandre Pereira - SOLIDARIEDADE - Deputado estadual - 16.400.000,00

Analice Fernandes - PSDB - Deputado estadual - 5.710.000,00

André do Prado - PL - Deputado estadual - 5.000.000,00

Arnaldo Jardim - CIDADANIA - Deputado federal - 25.100.000,00

Ataide Teruel - PODE - Ex-deputado estadual - 15.000.000,00

Baleia Rossi - MDB - Deputado federal - 12.295.000,00

Barros Munhoz - PSDB - Deputado estadual - 11.150.000,00

Bruna Furlan - PSDB - Deputado estadual - 9.000.000,00

Campos Machado - AVANTE - Ex-deputado estadual - 6.550.000,00

Carla Morando - PSDB - Deputado estadual - 5.000.000,00

Carlos Cezar - PL - Deputado estadual - 9.900.000,00

Carlos Sampaio - PSDB - Deputado federal - 20.525.000,00

Carlão Pignatari - PSDB - Deputado estadual - 14.410.000,00

Damaris Moura - PHS - Deputado estadual - 10.000.000,00

Daniel José - NOVO - Ex-deputado estadual - 4.800.000,00

Daniel Soares - UNIÃO - Deputado estadual - 10.000.000,00

David Soares - UNIÃO - Deputado federal - 10.000.000,00

Delegado Bruno Lima - PP - Deputado federal - 10.220.000,00

Dr Jorge do Carmo - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Edmir Chedid - UNIÃO - Deputado estadual - 16.200.000,00

Edson Giriboni - UNIÃO - Ex-deputado estadual - 15.000.000,00

Eduardo Cury - PSDB - Ex-deputado federal - 30.200.000,00

Eli Correa Filho - UNIÃO - Ex-deputado federal - 10.000.000,00

Emidio de Souza - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Enio Tatto - PT - Deputado estadual - 6.000.000,00

Enrico Misasi - MDB - Ex-deputado federal - 30.000.000,00

Estevam Galvão - PDS - Ex-deputado estadual - 7.000.000,00

Fausto Pinato - PP - Deputado federal - 50.800.000,00

Fernando Cury - UNIÃO - Ex-deputado estadual - 12.765.000,00

Geninho Zuliani - UNIÃO - Ex-deputado federal - 19.100.000,00

Gilmaci Santos - UNIÃO - Deputado estadual - 10.000.000,00

Guilherme Mussi - PP - Ex-deputado federal - 74.930.000,00

Herculano Passos - PP - Ex-deputado federal - 10.000.000,00

Itamar Borges - MDB - Deputado estadual - 19.600.000,00

Jorge Caruso - MDB - Deputado estadual - 29.328.000,00

Jorge Wilson Xerife do Consumidor - REPUBLICANOS - Deputado estadual - 10.000.000,00

José Américo - PT - Ex-deputado estadual - 2.500.000,00

José Serra - PSDB - Ex-senador - 20.000.000,00

Junior Bozzella - UNIÃO - Ex-deputado federal - 35.000.000,00

Leticia Aguiar - PP - Deputado estadual - 2.000.000,00

Luiz Carlos Motta - PL - Deputado federal - 19.900.000,00

Luiz Fernando Ferreira - PT - Deputado estadual - 2.600.000,00

Léo Oliveira - MDB - Deputado estadual - 49.470.000,00

Marcio Alvino - PL - Deputado federal - 11.700.000,00

Marcio da Farmácia - PODE - Ex-deputado estadual - 10.000.000,00

Marcos Damásio - PL - Deputado estadual - 10.000.000,00

Marcos Zerbini - PSDB - Ex-deputado estadual - 10.000.000,00

Maria Lúcia Amary - PSDB - Deputado estadual - 5.000.000,00

Marina Helou - REDE - Deputado estadual - 961.000,00

Maurici - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Mauro Bragato - PSDB - Deputado estadual - 7.290.000,00

Milton Leite Filho - UNIÃO - Deputado estadual - 10.000.000,00

Murilo Felix - PODE - Ex-deputado estadual - 5.000.000,00

Márcia Lia - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Patricia Bezerra - PSDB - Ex-deputado estadual - 6.600.000,00

Paulinho da Força - SOLIDARIEDADE - Ex-deputado federal - 38.280.000,00

Paulo Fiorilo - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Professor Kenny - PP - Ex-deputado estadual - 5.000.000,00

Professor Walter Vicioni - MDB - Ex-deputado estadual - 450.000,00

Professora Bebel - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Rafa Zimbaldi - PTB - Deputado estadual - 20.150.000,00

Rafael Silva - PSD - Deputado estadual - 10.000.000,00

Reinaldo Alguz - UNIÃO - Ex-deputado estadual - 20.591.000,00

Renata Abreu - PODE - Deputado federal - 60.330.000,00

Ricardo Madalena - PL - Deputado estadual - 5.000.000,00

Ricardo Silva - PSD - Deputado federal - 15.000.000,00

Roberto Morais - CIDADANIA - Ex-deputado estadual - 300.000,00

Rodrigo Gambale - PODE - Deputado federal - 15.300.000,00

Rodrigo Moraes - PL - Deputado estadual - 10.000.000,00

Rogério Nogueira - PSDB - Deputado estadual - 5.850.000,00

Roque Barbiere - PTB - Ex-deputado estadual - 19.000.000,00

Samuel Moreira - PSDB - Ex-deputado federal - 25.000.000,00

Sargento Neri - AVANTE - Ex-deputado estadual - 16.600.000,00

Teonilio Barba - PT - Deputado estadual - 2.500.000,00

Thiago Auricchio - PL - Deputado estadual - 10.000.000,00

Vanderlei Macris - PSDB - Ex-deputado federal - 28.020.000,00

Vinícius Camarinha - CIDADANIA - Deputado estadual - 10.000.000,00

Vitor Lippi - PSDB - Deputado federal - 25.000.000,00

Fontes: [Governo de SP, via LAI]