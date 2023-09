SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitou nesta quarta-feira (13) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

Tarcísio chegou por volta das 9h e ficou pouco tempo no local.

Bolsonaro aguarda alta depois de fazer uma endoscopia para tratar o refluxo e uma cirurgia para corrigir um desvio no septo.

Segundo Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, médico de Bolsonaro, a previsão de alta é para esta quarta (13) ou quinta-feira (14).

Depois da alta, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle vão pernoitar no Palácio dos Bandeirantes.

Estava prevista uma terceira cirurgia para tratar lentidão no intestino, mas ela foi descartada pela equipe médica devido à condição de saúde satisfatória do paciente.

Segundo especialistas ouvidos pela Folha, as cirurgias realizadas por Bolsonaro são intervenções simples sem provável relação com a facada desferida no político durante a campanha eleitoral de 2018.

A assessoria do ex-presidente já relacionou sintomas e exames que motivaram os procedimentos ao ataque cometido contra Jair Bolsonaro. O agressor, Adélio Bispo de Oliveira, está numa penitenciária de segurança máxima em Mato Grosso do Sul.

Segundo boletim divulgado pelo Nova Star, Bolsonaro fez uma endoscopia digestiva alta para tratar o refluxo por meio de uma técnica chamada TIF, sigla em inglês para Procedimento Transoral de Fundoplicatura.

De acordo com Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo do hospital Nove de Julho, a técnica é moderna e dominada por poucos endoscopistas brasileiros, além de minimamente invasiva. O procedimento permite que a cirurgia de refluxo seja realizada sem incisões.

Ainda mais simples, a cirurgia de septo foi realizada após a endoscopia, com o objetivo de melhorar a respiração do ex-presidente.