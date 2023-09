BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O hacker Walter Delgatti Neto disse à CPI do 8/1 da Câmara Legislativa do DF, em depoimento virtual, que confessou os crimes da invasão no Telegram e no sistema do CNJ e apresentou provas sobre outras pessoas -mas só ele está preso.

"Fui cooptado pela Carla Zambelli, onde recebi a proposta para cometer irregularidades. Fui cooptado pelo ex-presidente em propostas semelhantes à da Carla Zambelli. confessei a invasão ao CNJ e também ao Telegram e fiz prova dos demais envolvidos. Pergunto aos senhores: quem está preso?"

Na fala inicial, Delgatti disse ainda que descortinou o "maior escândalo de corrupção do Judiciário", mas foi "tratado como um leproso por todos que foram beneficiados pelo meu feito". Ele prometeu ficar em silêncio, mas já voltou a responder às perguntas.