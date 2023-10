BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diante da resistência do general Braga Netto em se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a defender que o PL lance o deputado federal e ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem (PL-RJ) para a disputa.

Ramagem é amigo da família do ex-presidente, foi segurança pessoal de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e depois ganhou cargo no Executivo.

"Acho que o Braga Netto é um excelente candidato, mas o Ramagem pode ser uma parada dura", disse o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à reportagem.

As opções do PL também já passaram também pelo deputado Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, o senador Carlos Portinho (PL-RJ), além de Braga Netto e Ramagem.

O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), disse que o partido quer definir o candidato até o fim do mês. "Vai ser uma conversa do [ex]presidente Bolsonaro, governador [do Rio de Janeiro] Cláudio Castro, o presidente Valdemar e comigo para a gente decidir o candidato", afirmou.