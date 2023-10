BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) -O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira (27) que o ministro Flávio Dino (Justiça) é altamente qualificado, mas que tem dúvida se seria a melhor indicação para o STF (Supremo Tribunal Federal).

O chefe do Executivo diz ainda que pode ser uma mulher ou um negro o seu nomeado para a corte.

"Se eu falar para você o que eu penso do Flávio Dino, eu tenho medo que a manchete do jornal seja "Lula tem preferência por Flávio Dino?. Então, eu tenho em mente algumas pessoas da mais alta qualificação política do país. Tem várias pessoas", disse.

"E obviamente, que eu sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista do conhecimento jurídico, altamente qualificada do ponto de vista político. É uma pessoa que pode contribuir muito. Mas eu fico pensando, onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? Na Suprema Corte ou é no Ministério de Justiça? Aí tem outra questão que eu fico pensando, onde ele será mais justo?", questionou.

A declaração foi dada durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

A vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) está aberta desde o final de setembro, quando a ministra Rosa Weber se aposentou. Ela faz 75 anos em outubro, idade limite para integrantes da corte.

Lula afirmou ainda que escolherá o indicado neste ano, mas sem precisar a data. E disse que não escolherá por critério de amizade.

Apesar de já ter dito que gênero e raça não serão critérios, hoje afirmou que "pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, pode ser negra".

O chefe do Executivo já disse, poucos dias antes da saída da magistrada, que gênero e cor não serão critérios para a escolha de sucessor. Além disso, disse não ter pressa para a indicação.

Ela tem sido pressionado pela sociedade civil e por aliados a não diminuir a representatividade de mulheres na Suprema Corte, que hoje é de 2 ministras para 9 homens. Há ainda uma campanha para que Lula escolha uma mulher negra para o posto.

Dino (Justiça) é hoje um dos cotados na bolsa de apostas para a indicação ao Supremo, mas enfrenta resistência no Senado. Além dele, outro cotado é o AGU (Advogado-Geral da União), Jorge Messias. Um terceiro nome citado é o do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

Se não optar pelo nome de uma mulher para a vaga de Rosa Weber, Lula vai reduzir o número de ministras na corte, restando apenas Cármen Lúcia.