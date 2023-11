BRASÍLIA, DF (FOHAPRESS) - O presidente Lula (PT) usou sua rede social nesta sexta-feira (3) para publicar vídeo com um pouco das suas atividades físicas de recuperação da cirurgia no quadril.

O presidente aparece fazendo exercícios em aparelhos de academia e chutando uma bola de futebol. Ele afirma que está recuperando e em estar "intacto" para voltar a viajar pelo Brasil.

"O que é importante é que hoje está completando cinco semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer fisioterapia e voltei a fazer um pouco de ginástica. Eu já estou andando na esteira 15 minutos, eu já estou fazendo perna, fazendo braço, eu estou tentando fazer alongamento, fazendo panturrilha", afirma o presidente no vídeo.

"É uma demonstração que quando fizer oito semanas da cirurgia, eu vou estar intacto, perfeito para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar, para voltar a viajar pelo Brasil para encontrar com o povo brasileiro".

No fim de setembro, o presidente Lula passou por uma artroplastia no quadril, para corrigir um problema que lhe causava fortes dores desde o período da campanha eleitoral. Os médicos ainda aproveitaram a anestesia para realizar um procedimento nas pálpebras.

Após um período de três semanas despachando na residência oficial, o mandatário retomou no dia 23 de outubro as suas atividades normais no Palácio do Planalto.

Os médicos também estabeleceram um período de seis a oito semanas, a partir da cirurgia, sem viagens.

Lula tem dito que vai aos Emirados Árabes Unidos no fim deste mês para participar da COP 28. Pretende parar durante a viagem de ida na Arábia Saudita para apresentar o Novo PAC e buscar atrair investimentos. Na volta, está prevista ma parada na Alemanha para se reunir com empresários.