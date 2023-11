SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) concedeu ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes o mais alto grau da Ordem de Rio Branco, condecoração dada pelo governo brasileiro para "distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção".

Moraes é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde agosto de 2022, e comandou o processo eleitoral do qual o petista saiu vitorioso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também tem atuado como relator, mesmo que sob críticas, das ações envolvendo os ataques golpistas de 8 de janeiro.

Cristiano Zanin, colega de Moraes na corte superior, foi também homenageado. Ambos tiveram suas condecorações publicadas em edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (21).

Veja a imagem da condecoração do ministro por Lula:

A Ordem de Rio Branco foi criada em 1963 e homenageia o patrono da diplomacia brasileira. Ela consiste de cinco graus: Grã-Cruz (a mais alta), Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma medalha anexa. Como presidente da República, Lula é o Grão-Mestre da Ordem de Rio Branco.

Também estão na lista as ministras da Cultura, Margareth Menezes, do Planejamento, Simone Tebet (MDB), da Gestão e Inovação, Esther Dweck, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, das Mulheres, Aparecida Gonçalves, da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL).

Foram condecorados ainda militares, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT), o líder indígena Raoni, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).