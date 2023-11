SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Já classificadas à próxima Eurocopa, a Alemanha e a Áustria entraram em campo nesta terça-feira (21) para um amistoso que terminou com mais um tropeço para os alemães: 2 a 0 para a seleção austríaca.

Donos da casa, os austríacos começaram melhor e abriram o placar com Sabitzer, ainda antes dos 30 minutos.

A Alemanha até tentou reagir, mas perdeu Sané, expulso no início do segundo tempo, e teve dificuldades para buscar o empate. A Áustria aproveitou a vantagem e foi letal para fechar a vitória por 2 a 0.

Má fase: os tetracampeões mundiais encerram um ano muito ruim, com seis derrotas, dois empates e três vitórias.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou aberto, mas com mais chances claras para os austríacos.

Logo no início a Áustria quase abriu o placar, após vacilo de Rüdiger e chute desperdiçado por Baumgartner. Antes dos 20 minutos, Gregoritsch recebeu nas costas da zaga e saiu na cara de Trapp, que fez ótima defesa.

A insistência dos donos da casa surtiu efeito aos 29, quando Sabitzer recebeu passe de Baumgartner, se livrou com habilidade da marcação e bateu no cantinho para abrir o marcador.

O duelo continuou aberto, mas os alemães ainda sofriam para encontrar espaço na defesa adversária.

SANÉ EXPULSO

No início do segundo tempo, Sané se descontrolou com Mwene após ser cobrado pelo zagueiro por uma falta feita pelo alemão, empurrou o adversário pelo pescoço e levou o cartão vermelho direto.

Com um a menos, a Alemanha não se fechou e ainda tentava atacar, mas não oferecia perigo à defesa austríaca. O resultado e a vantagem numérica favoreceu os donos da casa a administrarem o placar com certa tranquilidade.

GOLAÇO

Uma belíssima jogada aos 28 do segundo tempo levou a Áustria a ampliar o placar. Em troca de passes, Gregoritsch recebeu uma ótima bola pela entrada da área, ajeitou com técnica para a passagem de Baumgartner, que entrou sozinho e tocou por cobertura para fazer o segundo dos donos da casa.

Dali em diante, os poucos avanços dos alemães se resumiram a bolas alçadas à área e chutes de longe, sem sucesso.

MÁ FASE DA ALEMANHA

Desde a eliminação precoce e dolorosa na fase de grupos da Copa do Mundo, a Alemanha viveu um 2023 bastante abaixo da crítica: em 11 jogos, perdeu seis, empatou dois e venceu três.

Entre as derrotas, a goleada do Japão por 4 a 1 e a vitória da Colômbia por 2 a 0, ambas em casa, foram as mais destacadas ? e inesperadas.

Em setembro, diante do mau momento, a federação alemã demitiu o técnico Hansi Flick e contratou Julian Nagelsmann para seu lugar. Porém, o novo treinador tampouco soma bons resultados: com o confronto de hoje, são duas derrotas (Turquia e Áustria), um empate (México) e uma vitória (Estados Unidos).

O cenário conturbado é ainda mais preocupante se considerado o fato de que a Alemanha sediará a próxima Eurocopa - por isso já está automaticamente classificada.

Já os austríacos garantiram sua vaga na Euro com o segundo lugar no Grupo F das Eliminatórias, com 19 pontos em oito jogos.