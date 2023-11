BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Tenente Coronel Zucco (RS) deverá se filiar ao PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zucco presidiu a comissão instalada na Câmara para investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A comissão foi encerrada sem ter seu relatório votado.

A interlocutores, o parlamentar sinalizou que um dos motivos de sua saída do Republicanos foi pelo fato de o partido ter indicado um ministro para o governo Lula (PT), o que avalia ser uma demonstração da proximidade da legenda com o Executivo ?Zucco faz oposição à gestão petista.

"Foi uma saída negociada e amigável com a direção do Republicanos. Eles compreenderam minhas razões e eu respeito o reposicionamento do partido. Basta acompanhar minhas votações para perceber que eu sou oposição a este governo", diz ele à reportagem.