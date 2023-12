BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reafirmou que o partido e Jair Bolsonaro vão apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo, apesar dos gestos recentes do ex-mandatário na direção contrária.

À Folha de S.Paulo, Valdemar disse que o PL não tem plano de atrair Nunes, que seguirá no MDB. Em troca, Bolsonaro deverá indicar o candidato a vice na chapa com o atual prefeito.

"Não tem plano de [Nunes] vir para o PL. O MDB é parceiro. Tem chance do Bolsonaro indicar o vice", afirmou Valdemar. Integrantes do PL chegaram a discutir uma estratégia para atrair Nunes à legenda no caso de ele ser mostrar o candidato mais forte na disputa pelo cargo.

Sobre a escolha do candidato a vice, o presidente do PL descartou o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. "O Bolsonaro está avaliando [outros nomes]", disse.

O ex-presidente chegou a dizer, no último dia 12, "Salles prefeito". Naquela semana, Valdemar minimizou a declaração sobre o plano do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) de concorrer ao cargo.

Valdemar é aliado de Nunes e ofereceu a Salles a opção de se desfiliar caso ele queira concorrer à prefeitura de São Paulo. Salles, porém, tem dito a pessoas próximas que não pretende deixar a sigla e que ainda confia na bênção de Bolsonaro para encabeçar uma chapa do PL na corrida eleitoral.

Por isso, uma ala do partido ainda se diz cética em relação à aliança de Bolsonaro com Nunes e acredita que o martelo somente será batido após fevereiro, com sondagens e pesquisas eleitorais mais concretas e também depois que as negociações partidárias avançarem ?isso significa um vice pelo PL com bastante identificação com o bolsonarismo paulista.

Outro ponto levantado por esse grupo do PL é que Bolsonaro precisaria de um sinal mais claro de Nunes de que ele quer o apoio do ex-presidente na eleição de 2024.

Nesta quarta-feira (20), o prefeito de São Paulo divulgou vídeo dizendo que o apoio de Bolsonaro é fundamental para a sua campanha. "Eu quero. É importante que tenha o apoio do presidente Bolsonaro. É fundamental o apoio do presidente Bolsonaro", afirmou.

Mas o partido espera mais, inclusive quer um posicionamento mais assertivo das bandeiras da direita e centro direita.

Aliados de Nunes, por sua vez, apontam para o fato de que a rejeição de Bolsonaro na capital é alta. Então, ainda que seu apoio seja importante, melhor é que não haja tanta ligação.

Nessa configuração de o partido de Bolsonaro indicar a vice, integrantes da legenda dizem que o perfil dependerá sobretudo de uma eventual candidatura do Salles. Se o deputado não disputar a prefeitura, o perfil do vice será mais à direita e conservador, para puxar esse eleitorado.

Entre cotados para a vaga de vice estão o advogado Fabio Wajngarten, que comandou a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, além de Sonaira Fernandes, que é secretária de Políticas para a Mulher do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos),

De acordo com integrantes do partido, Bolsonaro só indicará a vice e baterá o martelo quanto aos apoios em março do ano que vem.

O partido quer em São Paulo caminhar com o atual prefeito, seja porque já o apoia, seja porque entende que um candidato mais radical pode afugentar votos e consolidar uma vitória a Guilherme Boulos (PSOL).

Bolsonaro chegou a se reunir com integrantes da legenda e dizer que apoiaria Nunes, mas ao mesmo tempo dá sinal trocado e pede calma a Salles.

No mais contundente gesto de apoio ao ex-ministro do Meio Ambiente, Bolsonaro aparece em vídeo publicado nas redes sociais de Sales, no qual Bolsonaro é questionado sobre o assunto por um repórter da Jovem Pan.

O jornalista cita discurso feito no fim de semana pelo senador Jorge Seif (PL-SC) ?que criticou Nunes e afirmou que São Paulo votaria em Ricardo, mas Ricardo Salles.

"Muita gente gosta do Salles, eu também sou simpático a ele", disse, acrescentando que ele fez excelente trabalho como ministro do Meio Ambiente.

Bolsonaro afirmou que seria uma forma de recompensar o ex-ministro. "São Paulo merece realmente um nome de uma pessoa que vá fazer pelo município e não fazer por um partido", disse. Ao fim, Bolsonaro afirmou: "Salles prefeito".