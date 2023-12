SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário estadual do Governo, Gilberto Kassab (PSD), anunciou neste sábado (23) o apoio do PSD à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na eleição de 2024.

Kassab esteve com Nunes na Comunidade Murumbizinho, na zona leste da cidade, em evento da prefeitura sobre obras de pavimentação e contra enchentes.

Em entrevista coletiva, Kassab elogiou o prefeito e disse que o PSD "não teve muitas dificuldades para chegar no nome do Ricardo". "A gente percebe a prefeitura presente, a prefeitura sabendo entender as prioridades da cidade."

Além do PSD, Nunes busca apoio para a reeleição com outras siglas, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do PL, Valdemar da Costa Neto, disse nesta semana que a aliança está definida. Bolsonaro, porém, sinalizou anteriormente que pode apoiar Ricardo Salles, deputado federal pelo PL ?que precisaria trocar de partido.

Prefeito de São Paulo de 2006 a 2012, Kassab tem recebido críticas com o avanço do partido sobre prefeituras no estado. Segundo integrantes de outras siglas aliadas ao governador Tarcísio, ele tem usado a máquina pública em benefício do partido. O secretário estadual nega.

Na terça-feira (19), Tarcísio afirmou que pode não apoiar nenhum candidato na eleição municipal se isso implicar fazer oposição a Bolsonaro.

"O que vocês podem esperar é que eu nunca vou me colocar contra o Bolsonaro em decisão nenhuma, não vou me envolver em campanhas eleitorais onde tiver bola dividida, onde tiver candidatos do nosso mesmo campo não faz sentido", afirmou em evento de balanço da gestão, no Palácio dos Bandeirantes.

Nunes apareceu em segundo lugar em pesquisa do Datafolha feita em agosto, com 24% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) foi o mais citado pelos entrevistados, com 32%.