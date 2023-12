SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT criou uma ferramenta online para que candidatos nas eleições municipais do ano que vem possam estabelecer um vínculo mais direto com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Casa 13, criado pelo partido, passou a ter uma área em que é possível filtrar obras e projetos federais para todos os municípios brasileiros. É possível levantar, por exemplo, o volume de repasses para a localidade, além do número de beneficiados por programas como PAC, Bolsa Família e Mais Médicos, entre outros.

O partido aposta no impacto do governo Lula para conseguir aumentar seu número de prefeitos para no mínimo 300, após ter tido um de seus piores desempenhos em 2020, quando elegeu 179 mandatários.