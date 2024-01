BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A segunda-dama, Lu Alckmin, quer expandir a atuação da Padaria Artesanal em 2024 para outros estados brasileiros. Idealizado por ela quando primeira-dama de São Paulo, o projeto social pretende promover a inclusão por meio da capacitação de pessoas na área da panificação e é realizado em parceria com a Arquidiocese de Brasília, entidades do Sistema S e empresários.

Lu Alckmin se reuniu em dezembro com a primeira-dama do Piauí, Isabel Fonteles, e tratou do tema. Elas deverão se reunir neste mês para discutir a implementação do projeto no estado.

Em 2023, pessoas do Ceará e do Maranhão participaram da capacitação no polo inaugurado em Brasília no segundo semestre.