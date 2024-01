BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A bancada do PT na Câmara dos Deputados deverá se reunir no próximo dia 5 de fevereiro em Brasília para traçar sua estratégia de atuação em 2024, ano de eleições municipais.

Historicamente, a Casa fica esvaziada durante o processo eleitoral, por isso parlamentares avaliam que a agenda do primeiro semestre será mais intensa.

A ideia do encontro no início do ano legislativo é discutir as prioridades dos deputados, assim como tratar da atuação da bancada em relação ao partido e ao governo e da conjuntura política atual do Brasil.

"O desafio do seminário é identificar qual é a agenda que interessa a bancada neste primeiro semestre, independente da agenda do governo", diz ao Painel o deputado federal Odair Cunha (PT-MG), que será líder do PT na Câmara no próximo ano.

Cunha irá substituir Zeca Dirceu (PT-PR) no posto. Ele afirma que uma das prioridades da bancada será a apreciação dos projetos do Executivo que irão regulamentar a reforma tributária.