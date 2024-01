As feiras livres e artesanais, além de eventos culturais e esportivos realizados em Juiz de Fora, devem ter lixeiras ecológicas para recolhimento dos materiais orgânicos. A lei foi promulgada pela Câmara Municipal na última terça-feira (9).

A proposta de autoria do vereador Julinho Rossignoli (PP) visa instalar o dispositivo de descarte em áreas estratégicas desses locais, visando ao descarte consciente dos materiais.

Não foi informado o prazo para que esses eventos se adeque à nova legislação.

“As lixeiras ecológicas são os primeiros passos para um descarte consciente, facilitando a separação dos resíduos e rejeitos, diminuindo as chances de impactos nocivos para o ambiente e para saúde da vida do planeta, incluindo a vida humana. Fazer uso das lixeiras ecológicas é uma forma de reduzir os impactos do consumo e da produção”, explicou o parlamentar na justificativa do projeto.

O texto determina ainda que pessoas físicas, entidades sociais ou empresas privadas serão responsáveis pela instalação e manutenção das lixeiras.



