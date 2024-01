BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) escolheu a ex-coordenadora do MST (Movimento dos Sem Terra) Kelli Cristine de Oliveira Mafort para ocupar a secretaria-executiva da pasta.

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17). Mafort já estava lotada na pasta: era secretária nacional de diálogos sociais e articulação de políticas públicas.

Nas redes sociais, ela agradeceu ao ministro pelo convite e falou sobre sua atuação na pasta.

"Ao longo do ano de 2023, frente à Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, aprendi a transformar desafios em conquistas. Ainda temos muitos outros desafios a enfrentar, mas com a certeza de que a Participação Social é o melhor caminho", disse no X, antigo Twitter.

Mafort é graduada em pedagogia, mestre e doutora em ciências sociais pela Unesp (Universidade Estadual Paulista).

A troca de nº 2 no ministério acontece após a demissão de Maria Fernanda Coelho, que ocorreu em meio à crise envolvendo viagens de funcionários, pagas com recursos públicos, para o pré-Carnaval de Aracaju, com o ministro.

A cidade é reduto eleitoral de Macêdo. Em nota, a Secretaria-Geral alegou que a saída de Maria Fernanda ocorreu por "questões pessoais".

O ministro disse a jornalistas que só soube que o erário pagou as viagens pela imprensa, apesar de ele ser quem autoriza as viagens na pasta.

Afirmou ainda que trata-se de um erro formal, que os funcionários já reembolsaram a União e que abriu sindicância para apurar os fatos. Macêdo viajou para o pré-Carnaval com recursos próprios. O evento ocorreu no final de semana.