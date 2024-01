BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirma que a probabilidade de que seu partido, o União Brasil, apoiar a reeleição do presidente Lula (PT) em 2026 é maior do que a de seguir um caminho diferente, como defendeu seu colega de partido e governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

"Eu respeito a vontade, os anseios individuais de alguns integrantes do nosso partido, mas acredito que a probabilidade de o nosso partido caminhar na reeleição com o presidente Lula é muito maior do que não", diz à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Ele cita alguns episódios previstos para os próximos meses que devem contribuir para esse cenário, como "a eleição do presidente do Senado do nosso partido [Davi Alcolumbre], a eleição do presidente da Câmara do nosso partido [Elmar Nascimento], com o apoio do governo inclusive, com dois ministérios indicados pelos parlamentares do nosso partido na Câmara".

Além do Turismo, o União Brasil também indicou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho --Waldez Góes, da Integração, também seria da cota do União, mas indicado por Alcolumbre.

Em entrevista ao jornal O Globo, Caiado se colocou como pré-candidato do União Brasil ao cargo, disse que trabalhará para obter apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua candidatura e afirmou que não acredita que o partido vá caminhar com Lula nas eleições de 2026.

