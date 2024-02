RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dias depois de trocar afagos públicos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente Lula fez nesta terça-feira (6) acenos ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Em evento em Magé, na Baixada Fluminense, o mandatário aproveitou também parar alfinetar o governador por sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dirigindo diretamente a Castro, Lula disse a Castro que nenhum outro chefe do Planalto investiu tanto no Rio quanto ele e prometeu que investiria ainda mais no estado do que "qualquer outro presidente".

Tanto Castro quanto Tarcísio são aliados do ex-presidente e se elegeram sob pautas bolsonaristas. Na agenda desta terça, no entanto, Castro aplaudiu a fala de Lula e, antes, fez afagos ao atual mandatário, defendendo trabalho em conjunto entre os governos federal e estadual.

A troca de gentilezas públicas ocorreu durante um evento de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida realizado em Magé.

Na tarde desta terça, o presidente participa de outra solenidade em Belford Roxo, sem a presença de Castro. As duas cidades fazem parte da Baixada Fluminense, região com forte presença evangélica onde Bolsonaro teve melhor desempenho no estado.

No palanque, Lula atacou o antecessor, sem mencionar seu nome. Defendeu uma "sociedade sem raiva, sem ódio, sem mentira, sem fake news, sem ofensa às pessoas".

"Uma sociedade em que a gente vive em comunidade da forma mais respeitosa possível. [...] E não ficar no nosso mundo, no celular, um falando mal do outro. É por isso que eu quero dizer ao governador do estado. Eu já fiz uma vez e vou fazer. Eu duvido que na história do país, um PR da República investiu mais no RJ que eu investi entre 2003 e 2010. Eu voltei e vou lhe dizer que vamos investir no Rio de Janeiro mais do que todo e qualquer outro presidente já investiu", disse Lula, voltado para Castro, que o aplaudiu.

"Vamos recuperar a indústria naval desse país e vamos voltar a construir navio aqui, fazer plataforma e sonda aqui. Vamos voltar a investir no Rio de Janeiro porque esse estado não nasceu para ficar nas páginas policiais. Não nasceu para ser dominado pelo crime organizado, porque o crime organizado é uma minoria. A maioria dos cariocas é de gente decente, gente de bem, gente de família, gente de trabalhador."

Antes, Castro já havia feito acenos ao presidente durante seu discurso.

"O senhor sempre foi e continua sendo muito bem-vindo no Rio de Janeiro. As eleições definitivamente acabaram, e nós temos que trabalhar juntos e fazer aquilo para o que fomos eleitos. Gostando ou não gostando, estamos aqui e temos um compromisso maior, que é trabalhar junto para esse povo independente de coloração partidária e bandeira política", disse, que foi vaiado durante sua fala.

O presidente Lula (PT) foi ao Rio de Janeiro para participar de agendas em dois redutos bolsonaristas, as cidades de Magé e Belford Roxo, ambas na Baixada Fluminense.

Na eleição passada, nesses dois municípios, Bolsonaro teve a maioria dos votos nos dois turnos contra Lula. Em Magé, o percentual do ex-mandatário na última etapa do pleito foi de 60%, ante 40% do atual chefe do Planalto.

Já em Belford Roxo, os números foram parecidos: Bolsonaro teve 60,2% dos votos, enquanto Lula conseguiu 38,9%.

As agendas também são um aceno ao eleitorado evangélico, que compõe uma parcela relevante da população das duas cidades.

Na tarde desta terça, Lula segue para Belford Roxo, cidade comandada pelo prefeito Waguinho (Republicanos), marido da ex-ministra Daniela Carneiro, demitida após pressão da União Brasil.

Na cidade, Lula participará primeiro da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva. O nome da unidade é uma homenagem ao neto do presidente, morto em 2019 por uma infecção generalizada.

O presidente vai anunciar investimentos na área da saúde e da educação para Belford Roxo. O presidente deve prometer R$ 40 milhões para a construção de um hospital oncológico na cidade. A verba será destinada para procedimentos de alta e média complexidade, além de atendimento básico.

Já na área da educação, Lula vai anunciar a construção da sede definitiva do campus do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) em Belford Roxo. A verba destinada é de R$ 15 milhões do Ministério da Educação. Desde 2016, a unidade funciona em um espaço provisório.