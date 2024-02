SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid, disse em entrevista ao UOL News que foi informado da operação realizada nesta quinta-feira (8) pela Polícia Federal, com Jair Bolsonaro como alvo.

"Recebi a informação ontem à noite, não estou lembrado, mas fiquei sabendo que haveria uma operação, sem detalhe algum. {Operação da} Polícia Federal relativa ao assunto Bolsonaro", disse Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid.

Questionado sobre quem lhe passou a informação da operação da PF, Bitencourt citou 'o sigilo da fonte" e disse que "não deveria nem estar falando sobre esse assunto".

Para Bitencourt, tanto Mauro Cid como seu pai, o general Mauro Lorena Cid, serão isentos de culpa no caso das joias sauditas. "Essa é a expectativa", completou o advogado.

CID NÃO ENVOLVEU CÚPULA DO EXÉRCITO NA DELAÇÃO, DIZ ADVOGADO

Mauro Cid não citou nomes do alto comando do Exército em sua delação à Polícia Federal, afirmou Cezar Bitencourt. Para o advogado, Bolsonaro planejava se manter no poder, mas só não prosseguiu com sua trama golpista por não contar com o respaldo do Exército.

"[A operação da PF] É a sequência natural das coisas, mas algumas coisas não foram ditas pelo Cid. Em nenhum momento ele envolveu o Exército. Não atribuiu responsabilidade e não foi falado do comando do Exército. Não me lembro desses nomes [da cúpula do Exército]. Lembro que ele se referiu a alguma coisa da Marinha e da Aeronáutico, mas não me lembro do conteúdo do depoimento, que está com a Polícia Federal. Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid

CID DEU UMA ALIVIADA PARA BOLSONARO EM DELAÇÃO, DIZ ADVOGADO

Bitencourt afirmou que Cid naturalmente falou sobre Bolsonaro em sua delação, mas "deu uma aliviada" para o presidente em seu depoimento.

Ele se referiu ao Bolsonaro, já que era assessor dele, mas não houve maiores conteúdos em relação a ele. De certa forma, deu uma aliviada. Em relação a militares, houve comentários com relação ao pessoal que era do gabinete diretamente, e não do comando do Exército. Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid