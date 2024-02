SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) afirmou que não vai assinar o pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT), que até agora tem o apoio de 113 deputados, a maior parte do PL de Jair Bolsonaro.

Próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e coordenador da bancada federal de São Paulo, Rodrigues afirma que nunca votou "a favor de qualquer ato de impedimento de um cidadão eleito democraticamente".

"Com profunda consternação, observo o pedido de votação do impeachment do presidente Lula devido às suas declarações insensíveis sobre o Holocausto, as quais foram verdadeiramente infelizes. Reconheço a seriedade desse tema e expresso minha solidariedade ao povo judeu", disse em nota.

"Contudo, mantenho a convicção de que a democracia deve ser preservada. Durante todos os mandatos que exerci, nunca votei a favor de qualquer ato de impedimento de um cidadão eleito democraticamente. Reitero minha crença inabalável na soberania do voto popular. Quem o povo elegeu, não é incumbência do parlamento destituir", completa.