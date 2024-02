SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou presença no ato deste domingo (25) na avenida Paulista convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com isso, serão quatro governadores presentes. Os outros são o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Possível candidato da direita na eleição presidencial de 2026, Zema fez mistério sobre comparecer até a última hora.

A relação dele com o bolsonarismo é oscilante, com momentos de proximidade, mas também desconfiança por parte de aliados do ex-presidente. Uma eventual ausência contribuiria para esse sentimento de distanciamento.

Participarão 106 deputados federais, de dez partidos diferentes, inclusive da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como MDB, PSD, PP, União Brasil e Republicanos. Também há 19 senadores confirmados, além de prefeitos como o da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).