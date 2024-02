BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um motorista conseguiu passar de uma barreira de segurança próxima ao Palácio da Alvorada e avançou em direção à residência oficial do presidente Lula (PT) na manhã deste sábado (24).

Agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) dispararam tiros de advertência, e o automóvel teve os pneus furados por um bloqueio no asfalto, chamado cama de faquir, que fica nas imediações do Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência e que fica antes do Palácio da Alvorada.

A Polícia Federal determinou a instauração de inquérito para apurar o caso, mas não foi formalmente demandada pelo Gabinete de Segurança Institucional. O homem conseguiu deixar o local e não foi preso.

Lula estava na residência, mas não correu risco porque o motorista não conseguiu se aproximar do portão do Alvorada, de acordo com auxiliares do presidente.

Esta não foi a primeira vez que um carro avança contra o palácio.

Em 2008, um homem tentou atravessar a pé o espelho d'água que fica em frente ao local. Mesmo alertado, correu em direção à residência e acabou baleado.

Em 2003, um motorista jogou o automóvel de sua irmã contra o portão de ferro da entrada da residência oficial e teve os pneus furados pelo bloqueio de segurança.