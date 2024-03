SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, anunciou a filiação ao MDB e a pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte.

Gabriel também vai assumir a presidência municipal do partido. "É uma responsabilidade enorme presidir o MDB de Belo Horizonte, ajudar a construir uma chapa vitoriosa com vereadores eleitos para 2025 e também colocar o meu nome à disposição para ser pré-candidato a prefeito", disse o vereador.

A filiação, acertada nesta quarta-feira (6) em Brasília, deve ser oficializada na próxima semana com um evento em BH. Nesta quarta-feira (6), o vereador ser reuniu com o presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi, os deputados Newton Cardoso e Tadeu Martins Leite e a ministra Simone Tebet.

"Ser parte de uma legenda que já abrigou o Tancredo Neves, o homem que costurou a democracia brasileira a partir da capital mineira, é uma honra", afirmou.

Aliança com Republicanos. Segundo o vereador, que teve propostas para se filiar ao Republicanos, os partidos já firmaram o acordo para a disputa eleitoral de 2024.

Gabriel Azevedo foi eleito vereador em 2020 pelo Patriota (atual PRD), mas em 2021 se desfiliou. O presidente da Câmara seguiu sem partido até a decisão de ingressar no MDB.