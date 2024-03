SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos anunciou ter criado uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida pelo compartilhamento de conteúdo adulto.

Ele desafiou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em publicação nas redes sociais. "Criei um OnlyFans: vejamos se Alexandre de Moraes vai deixar a empresa OnlyFans no Brasil", escreveu no X (ex-Twitter).

As contas do blogueiro nas redes sociais foram suspensas no Brasil por decisão judicial. Os perfis, porém, estão disponíveis em outros países, e ele também cria perfis novos sucessivamente.

A assinatura mensal da conta de Allan custa US$ 5 (cerca de R$ 25). Produtores podem publicar qualquer coisa na plataforma, mas ela é mais conhecida pelo conteúdo pornográfico.

O blogueiro está foragido da Justiça desde 2021, quando Moraes determinou sua prisão preventiva no âmbito do inquérito das fake news. Ele também foi condenado em 2022 a um ano e sete meses de detenção por calúnia.

O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o blogueiro bolsonarista por delitos que os americanos veem como crimes de opinião, que estariam garantidos no direito à liberdade de expressão. O envio de um ofício para o governo Lula (PT) foi seguido de uma reunião com autoridades americanas, no segundo semestre do ano passado, marcada por momentos de tensão, como mostrou a Folha de S.Paulo.