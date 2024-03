SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi questionado nesta quinta-feira (14) sobre o uso do Theatro Municipal para uma homenagem a Michelle Bolsonaro (PL). Nunes defendeu a medida, dizendo que o espaço em São Paulo já foi usado para uma série de eventos e que a homenagem foi aprovada na Câmara Municipal.

Segundo ele, "não é salutar para a democracia" que a homenagem seja alvo de questionamento somente por se tratar da mulher de Jair Bolsonaro (PL).

"A democracia, ela é ampla, a democracia é para todos. [...] Foi a Casa do Povo que aprovou a homenagem. [...] Por que estão tendo esse questionamento? Não é porque ela cometeu algo de errado, porque ela não merece o título. Estão fazendo isso porque ela é esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, vamos criar juízo. Que democracia é essa? Democracia da hipocrisia?", questionou.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, parlamentares do PSOL acionaram a Justiça e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo para barrar a cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama.

O espaço foi cedido pela gestão do prefeito para a realização do evento, que está previsto para ocorrer no próximo dia 25. O decreto legislativo que dá a honraria a Michelle foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo em novembro do ano passado.

Normalmente, essas cerimônias ocorrem na própria Casa. A justificativa dada é que o espaço legislativo não comportaria o número de convidados. O Theatro Municipal tem capacidade para 1.523 pessoas.