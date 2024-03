BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao menos nove ministros do governo Lula (PT) podem fazer campanha em suas capitais para candidatos adversários do PT e do presidente. O chefe do Executivo tem feito um esforço para unificar os partidos de sua base na eleição municipal deste ano. Em diversos casos, não deve ter sucesso.

Em São Paulo, maior cidade do país, o racha está na própria chapa que venceu o pleito presidencial: Lula apoiará o deputado Guilherme Boulos (PSOL), enquanto Geraldo Alckmin (PSB) deve ser o principal cabo eleitoral da deputada Tabata Amaral (PSB).

Da mesma forma, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), fará campanha para a correligionária e é um dos mais entusiastas de sua candidatura.

Alckmin e França têm atuado para garantir competitividade à candidatura do partido e ajudaram a filiar ao PSB, por exemplo, o apresentador de TV José Luiz Datena, cotado a vice na chapa de Tabata.

Em São Paulo, o governo fica ainda mais dividido devido à prometida presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), no palanque do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Candidato à reeleição, Nunes deve contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na segunda maior metrópole do Brasil, o Rio de Janeiro, a tendência é que o PT apoie o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD). Mas o PSOL, que tem uma ministra na Esplanada, deve lançar o deputado Tarcísio Motta (PSOL-RJ) na disputa.

No governo, o PSOL é representado pela ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas).

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), do PSD, deve entrar em campo para garantir a reeleição do atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomam, do mesmo partido. O PT, por sua vez, lançou a pré-candidatura do deputado federal Rogério Corrêa.

Nomam ainda tenta atrair o apoio de Lula, para forçar a retirada da candidatura de Corrêa.

O ministro Jader Filho (Cidades), do MDB, e seu irmão, o governador Helder Barbalho (MDB), trabalham para ter um candidato do próprio partido à Prefeitura de Belém (PA). O nome do grupo do clã Barbalho é do secretário estadual Igor Normando.

A intenção dos aliados de Jader é oferecer a vaga de vice na chapa ao PT. Os petistas, porém, decidiram manter o apoio ao prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que disputará a reeleição.

Ainda em relação à capital paraense, o outro representante do estado no ministério de Lula, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), pode não apoiar Edmilson, o que colocaria mais um nome da Esplanada no lado oposto ao defendido pelos petistas.

Em São Luís (MA), pode haver disputa entre o candidato da União Brasil, partido do ministro Juscelino Filho (Comunicações), e outro do PSB, que pode ser apoiado pelo PT. O PSB quer lançar o deputado Duarte Júnior como candidato à prefeitura e pretende oferecer a vaga de vice a um petista.

Em Macapá (AP) também pode haver choque entre nomes apoiados pelo PT de Lula e um integrante do governo. O ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), atualmente licenciado do PDT, pode apoiar o nome que será lançado pelo partido para disputar a capital do Amapá.

Ele pode acabar apoiando também o nome de Josiel Alcolumbre (União Brasil), irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que foi quem o indicou para o ministério. Já o PT negocia apoiar o candidato do PSOL, Paulo Lemos.

Na conferência do PT no final do ano passado, Lula aproveitou para pedir engajamento dos petistas e de seus ministros nas eleições. Para ele, o pleito municipal será novamente polarizado.

Em outra oportunidade, na última reunião ministerial, em dezembro, Lula fez um alerta aos seus ministros que evitem bolas divididas nos municípios.

O presidente pediu esforço de integrantes do seu governo por acordos entre candidatos de partidos da base. O petista disse que o ideal seria que isso ocorresse no maior número possível de cidades.

Na reunião, o mandatário dirigiu a palavra a Alckmin e citou o caso de São Paulo. O petista está incomodado com críticas de Tabata contra Boulos.

Nos últimos dias, aliás, teve um exemplo de como a situação em São Paulo tem gerado atritos. O psolista não incluiu a colega de base aliada no governo federal em uma montagem em que enalteceu uma pesquisa em que aparece em primeiro colocado.

Primeiro, Boulos publicou um título que indicava que ele liderava o levantamento contra "qualquer adversário". Depois, apagou a publicação e a substituiu por outra, na qual afirma liderar contra "qualquer bolsonarista".

Tabata reagiu e elevou o tom. "Ele simplesmente retirou o meu nome e colocou uma realidade que sequer faz sentido. Agora eu pergunto para vocês. O que é isso? É estatística criativa? É erro? Alguém não tinha noção do que estava fazendo? Ou é safadeza mesmo?", disse.

O PT está engajado no projeto de assegurar uma vitória para Boulos em São Paulo. Para isso, Lula articulou pessoalmente o retorno da ex-prefeita Marta Suplicy para o partido para ser vice de Boulos.

Em janeiro, Lula negou que tomará a iniciativa para que Tabata mão de sua pré-candidatura para apoiar Boulos.

"Jamais iria tentar corrompê-la com um cargo [no governo] para não ser candidata a prefeita. Ela sabe o que pode fazer, ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita, ela vai ser candidata a prefeita. [...] Não é o presidente Lula que vai impedir", disse o mandatário.

"Nós precisamos derrotar o bolsonarismo em São Paulo", completou em entrevista à rádio CBN Recife.