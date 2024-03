SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para 58% dos eleitores ouvidos pelo Datafolha em nova pesquisa sobre o governo Lula (PT), o presidente fez menos do que poderia à frente do Palácio do Planalto pela terceira vez. Já 24% acham que ele entregou o prometido, e 15%, que superou as expectativas.

Os dados foram colhidos em 2.002 entrevistas nesta terça (19) e quarta-feira (20), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. Eles se assemelham aos aferidos em dezembro pelo instituto, e isso não constitui boa notícia para Lula.

Aos três meses de mandato, achavam que o presidente estava fazendo menos do que poderia 51%. O índice se manteve estável em 53% na pesquisa seguinte, de seis meses, e chegou ao nível atual com os 57% de dezembro.

O governo até aqui tem sido marcado por uma profunda dedicação à disputa política com o bolsonarismo. As agruras judiciais do antecessor de Lula, Jair Bolsonaro (PL), e as revelações sobre a trama urdida a seu redor para uma tentativa de golpe a fim de permanecer no poder ocupam boa parte da energia do governo.

Entre políticos, há duas leituras: isso acaba sufocando eventuais boas notícias, como as que vêm da economia, mas também têm o condão de manter a parte mais ativa do eleitorado energizada. A primeira visão parece se cristalizar com o questionamento acerca do desempenho de Lula.

Na pesquisa geral, ele viu as curvas de aprovação e reprovação se aproximarem, num empate técnico pela primeira vez. Ainda goza de avaliação aceitável (35% de ótimo e bom), mas os sinais de cansaço popular se avolumam.

A sensação de marasmo também é vista quando o Datafolha questiona aos eleitores se sua vida pessoal melhorou ou não sob Lula-3, algo que não havia sido feito ainda neste mandato. A resposta: ficou igual para 56%, melhor para 25% e pior, para 20%.

Em relação à capacidade de entrega do presidente, são mais insatisfeitos os evangélicos, com 67% do grupo achando que Lula fez menos do que poderia. Concordam com isso 67% daqueles entre 35 e 44 anos, 64% dos com ensino médio, 65% de quem ganha entre 2 e 5 mínimos e 66% dos mais instruídos.

Já acham que o petista fez mais que o esperado 22% daqueles com 60 anos ou mais e 24% dos eleitores com ensino fundamental.