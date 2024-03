SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) mudou o nome de um assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Mirante do Paranapanema (SP) de Che Guevara para Irmã Dulce.

O assentamento é o primeiro na região do Pontal do Paranapanema, uma ocupação datada de 1991.

O Itesp (Fundação Instituto de Terras), vinculado ao governo, publicou portaria nesta terça-feira (26) em que anuncia a troca do nome do revolucionário cubano pelo da santa brasileira.

"Considerando ser de notório conhecimento que a Sra. Maria Rita Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, foi uma mulher que dedicou sua vida a obras de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados, sendo assim uma figura que tanto contribuiu com o país e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz.

Eleito com apoio do setor agropecuário, o governo Tarcísio tem atuado para enfraquecer movimentos sociais como o MST, com política inspirada na adotada no governo de Jair Bolsonaro (PL).

A reportagem procurou o MST, que não se manifestou sobre o assunto.