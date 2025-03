O vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, se manifestou em uma rede social, lamentando a morte de Noman. “É com profundo pesar que recebo a notícia da perda do meu amigo @eufuadnoman. No último ano o acompanhei passo a passo e testemunhei a força, a fé e a coragem de um homem que superou todos os limites possíveis e imagináveis”, escreveu.

“Nosso relacionamento era profissional diante de nossas responsabilidades públicas. Mas era humano, fraterno e carinhoso no trato cotidiano. Fuad me tratava como um filho, sempre me orientando, aconselhando e puxando a orelha quando havia necessidade. A política pode ser feita com ternura. Fuad era firme sem ser intolerante. Era propositivo, sem jamais ser impositivo. E sabia muito bem o que queria, sendo um homem do diálogo, da convergência e da união”, completou.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em uma rede social lamentou a morte do prefeito.

"Com tristeza, nos despedimos de Fuad Noman, prefeito de BH. Sua vida pública foi marcada pelo diálogo e respeito, sempre a serviço de uma cidade e de um estado mais fortes. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, amigo", escreveu.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Tadeu Leite (MDB), também manifestou pesar pela morte de Fuad Noman.

“Perdemos um político e administrador competente, que sempre atuou com ética e cuidado, pelo bem das pessoas. Que Deus dê força aos amigos e familiares neste momento difícil”, disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que Fuad Noman foi um servidor público de “carreira notável”.

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de BH. Fuad foi servidor público de carreira notável, com mais de 50 anos de serviço. Envio meus sentimentos à família do prefeito e a todos os cidadãos de Belo Horizonte”, escreveu.

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AM), expressou solidariedade aos familiares e amigos.

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (26). Fuad foi um homem público exemplar, com uma trajetória marcada pela competência, integridade e dedicação ao serviço público. Atuou com destaque em diversas funções nos âmbitos municipal, estadual e federal, sempre com o olhar voltado para o bem comum. À frente da Prefeitura de Belo Horizonte, liderou com responsabilidade e compromisso, honrando a confiança dos cidadãos da capital mineira", disse Alcolumbre em nota.

Os ministros da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal, Gleisi Hoffmann, e da Saúde, Alexandre Padilha também se manifestaram.

“Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos, neste momento de dor, e à população da capital mineira”, disse Gleisi.

Padilha destacou o relacionamento colaborativo do prefeito com o governo federal e seu compromisso com Belo Horizonte.

“É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento do prefeito Fuad Noman. Tive a honra de trabalhar intensamente ao seu lado nos últimos anos, na colaboração direta entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo Federal. Como Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, testemunhei seu compromisso inabalável com o desenvolvimento de Belo Horizonte e seu cuidado com a população belo-horizontina. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos moradores de BH”, afirmou.

O Atlético Mineiro, time de coração de Fuad, também se manifestou lamentando a morte do prefeito e torcedor.

O Atlético lamenta o falecim“ento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nesta quarta-feira, aos 77 anos. Economista e escritor, Fuad era torcedor fervoroso do Galo e Conselheiro Grande-Benemérito do clube. Como chefe do executivo municipal, participou de importantes decisões para a inauguração da Arena MRV. Prestamos solidariedade à família e aos amigos”, diz a nota divulgada pelo Atlético Mineiro.

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte destacou que Fuad Noman era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. “Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade”.

Economista por formação, Fuad Noman tinha 77 anos e teve uma sólida trajetória na administração pública, como servidor de carreira do Banco Central, ocupando ainda cargos importantes no governo federal, governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, após a renúncia de Alexandre Kalil, que concorreu ao governo de Minas Gerais, tendo sido reeleito com 53,76% dos votos válidos, na disputa do ano passado.

O prefeito estava internado no hospital desde o dia 3 de janeiro, para tratar de uma pneumonia. O boletim disse que após a reanimação, o quadro de Noman evoluiu com choque cardiogênico (diminuição da capacidade do coração de bombear sangue de forma satisfatória), necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência”, diz a nota.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Fuad Noman.

