SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) disse ter acionado a polícia e que registrará boletim de ocorrência contra um repórter do site The Intercept Brasil que foi até a casa da sua família no Texas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (22).

O site revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, cobrou do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, a quitação de parcelas de financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal suspeita que recursos do banqueiro foram usados para financiar despesas de Eduardo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, sob o título "associados ao PCC bateram em minha porta", o ex-deputado aparece em frente à residência afirmando que a esposa havia ligado nervosa para contar que havia uma pessoa no local. Segundo ele, o homem se apresentou como repórter e fez perguntas aos vizinhos.

"Aqui no Texas, vocês sabem que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Normalmente as pessoas que você recebe são pessoas que você conhece. Não estou fazendo ameaça a ninguém, estou falando que é uma situação totalmente grave e que foge da rotina", afirmou.

Eduardo Bolsonaro não divulga onde mora.

O ex-deputado continua, no vídeo, dizendo que a situação era séria e que nos Estados Unidos poderia ser enquadrada como invasão de privacidade ou invasão de condomínio. "Estão achando que vão ficar 'stalkeando' ou trazendo terror para a minha família. Isso não ficará assim", finaliza.

A esposa do ex-deputado, Heloísa Bolsonaro, afirmou no Instagram que a filha Georgia, 5, foi até a porta quando ouviu a campainha. Ela conta que, ao se aproximar, um homem falando inglês se apresentou como repórter e perguntou se ela vivia ali com a família.

"Fechei a porta. Ele entrou no carro, ficou por uns instantes mexendo no celular e saiu. Eu fiquei espiando pela janela, me tremendo toda. Eis que o vejo novamente, ele apenas tinha movido o carro de lugar e agora estava tocando a campainha de todas as casas vizinhas, buscando detalhes sobre nossas vidas e rotinas", escreveu no Instagram.

Heloísa continua a publicação defendendo o marido das acusações de que a produção do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido usada para lavar dinheiro ou cometer fraudes. Nos stories, ela compartilhou fotos do repórter, um homem branco, alto, que usava boné, camisa azul e uma bolsa preta.

O The Intercept Brasil informou, em nota, que acompanha o caso, que envolveu "um jornalista local experiente contratado para esta cobertura". O site afirma que o exercício da atividade jornalística foi realizado dentro de todos os padrões éticos e profissionais.

Procurado pela reportagem, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.