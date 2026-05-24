RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) reagiu neste sábado (23) às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Parlamento fluminense durante evento da Fiocruz, no Rio.

A manifestação ocorreu após Lula afirmar, durante discurso, que tinha receio de que a escolha do governador do estado passasse pela Assembleia Legislativa.

"Quando começou esse processo, eu falei: 'Se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo'. Se a Assembleia tivesse que indicar, viria um miliciano".

A Alerj é presidida pelo deputado Douglas Ruas (PL), aliado político da família Bolsonaro. O PL tem a maior bancada da Casa, com 23 deputados estaduais -- o PT ocupa cinco cadeiras.

Em nota, a Casa afirmou que "respeita as instituições e espera o mesmo respeito por parte de todas as autoridades do país, inclusive do Presidente da República".

A Assembleia também declarou ser "inaceitável qualquer tentativa de generalizar ou criminalizar o Parlamento fluminense e seus representantes eleitos pelo povo do Rio de Janeiro".

"A Alerj é uma instituição democrática, legítima e merece respeito", complementou.

Neste domingo (24), Ruas publicou vídeo nas redes sociais para rebater Lula e afirmou que o presidente "desrespeitou o povo" do Rio de Janeiro.

"Lula veio ao Rio e mais uma vez desrespeitou o nosso povo, fazendo ataques generalizados. Lula e o seu amigo Eduardo Paes não têm moral para dar lição sobre o combate ao crime organizado", disse o deputado.

Lula também cobrou do governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, uma atuação contra milícias e o crime organizado no estado.

"Sabe o que essas pessoas esperam de você nesses meses? Trabalho para prender todos os ladrões que governaram esse estado e deputados que fazem parte de uma milícia organizada", disse.

A declaração ocorreu durante cerimônia de inauguração das novas instalações do CDTS (Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde), da Fiocruz.

O governador interino assumiu o comando do estado após a renúncia de Cláudio Castro (PL), que deixou o cargo para disputar o Senado.

A atuação da gestão Couto tem mirado atos da administração Cláudio Castro (PL), que passou a reagir publicamente às informações sobre as auditorias. O ex-governador também foi alvo de operação da Polícia Federal para apurar o uso da máquina pública estadual para facilitar crimes da Refit.

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Couto chegou ao Palácio Guanabara no dia 24 de março. Ele se mantém no cargo por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que ainda não determinou como será escolhido o novo governador-tampão, para concluir o mandato até o fim deste ano.

A determinação alterou a previsão da Constituição estadual, já que em 14 de abril a Alerj elegeu o deputado Douglas Ruas como presidente do Legislativo, cargo que está à frente do presidente do Tribunal de Justiça na linha sucessória. Integrantes do PL afirmam que o cenário se assemelha a uma intervenção judicial na gestão fluminense.

Na nota divulgada após a fala de Lula, a Alerj afirmou ainda que o Rio enfrenta "desafios históricos na segurança pública", relacionados "à ausência de políticas nacionais eficazes de combate ao tráfico de armas, às fronteiras abertas ao crime organizado e à expansão das facções criminosas em todo o país".

Segundo a Assembleia, "o momento exige união institucional, equilíbrio e responsabilidade -- e não declarações que estimulem divisão política ou prejulguem instituições".

A Casa concluiu dizendo que seguirá trabalhando "pelo fortalecimento da democracia, da segurança pública e da defesa da população do Estado do Rio de Janeiro".