SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião que levava ACM Neto (União Brasil) para uma viagem ao interior da Bahia sofreu um problema técnico e precisou voltar a Salvador, onde fez um pouso emergencial nesta segunda-feira (8).

O pré-candidato a governador cumpriria compromisso da agenda política em Livramento de Nossa Senhora, na região da Chapada Diamantina, mas não conseguiu chegar ao local.

Ele estava acompanhado do pré-candidato ao Senado João Roma (PL), da deputada federal Roberta Roma (PL) e do deputado estadual Nelson Leal (PP).

"Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação", disse o pré-candidato na noite desta segunda, ao agradecer as mensagens recebidas.

Segundo o político, houve um problema durante o voo que o levaria a Livramento de Nossa Senhora e o avião retornou a Salvador em segurança.

"Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo", disse. ?Minha gratidão a todos pelas orações".

Adversário político de ACM, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) divulgou um vídeo em que presta solidariedade ao pré-candidato.

"Graças a Deus, todos que estavam a bordo estão bem", afirmou. "Quem faz política sabe que estamos sujeitos aos riscos das viagens e momentos como esse nos lembram que nossas vidas valem muito".

O governador afirmou que a disputa deve acontecer no campo do debate, das ideias e das propostas. "Que todos sigam com saúde e segurança", concluiu.