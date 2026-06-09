BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Quatro ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) estão entre as cinco pessoas que mais ganharam diárias por viagem a serviço em 2025 na administração pública federal, com cifras que chegaram a R$ 132 mil em um único mês. No total, eles receberam R$ 2,7 milhões em diárias ao longo do ano.

O maior valor foi pago ao ministro Walton Rodrigues: foram R$ 132 mil em diárias em março de 2025. Naquele mês, ele também recebeu R$ 13 mil em ressarcimento com despesas médicas, R$ 1.784 de auxílio-alimentação e R$ 18 mil em verbas não especificadas. Nenhum desses valores está sujeito ao teto constitucional (de R$ 46.366,19) e à incidência de Imposto de Renda.

Já quem mais recebeu adicionais com diárias somando todo o ano de 2025 foi o presidente do TCU, Vital do Rêgo. Foram R$ 600 mil ao longo do ano de verbas para custear deslocamentos.

Em nota, o TCU afirma que a corte faz parte da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores e presidiu a instituição até outubro de 2025. Além disso, o tribunal diz que assumiu posição no Conselho e Auditores da Organização da ONU.

"As viagens das autoridades se dão de forma condizente com esse contexto de intensa cooperação técnica internacional, que exige o comparecimento aos compromissos em diversos países", diz o TCU.

Procurados por mensagem e e-mail pessoal na quarta-feira (3), os ministros não responderam à reportagem. Os gabinetes dos ministros Vital do Rego e Benjamin Zymler afirmaram que a assessoria de imprensa do TCU se encarregaria da manifestação.

Em resposta, o tribunal firmou que todos os deslocamentos realizados por ministros e servidores são motivados por necessidades institucionais e estão sujeitos aos mecanismos de transparência e

controle previstos na legislação.

Aroldo Cedraz, que deixou a corte de contas em fevereiro, foi o terceiro com maior valor pago em diárias. Ao longo de 2025, ele recebeu R$ 353 mil em diárias. Em seguida, vem o ministro Benjamin Zymler, que ganhou R$ 318 mil no período.

Os ministros do TCU recebem US$ 959,40 (R$ 4.842, na cotação atual) por cada dia que permanecem no exterior, mesmo valor pago a autoridades no mesmo cargo no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A cifra é mais que o dobro do que recebem ministros do Executivo (US$ 460, ou R$ 2.323).

Para trajetos nacionais, as autoridades da corte de contas têm direito a R$ 1.545,53 por dia de viagem.

As diárias servem para custear serviços como hospedagem, alimentação e transporte interno dos servidores que fizerem deslocamentos pontuais a trabalho ?ou seja, só podem ser pagas quando a viagem é temporária, não durante uma mudança definitiva de residência do serviço. Além dessas cifras, os funcionários públicos têm direito a ter as passagens pagas no caso de viagens a serviço.

Fora os ministros, há ao menos um servidor do TCU entre os que receberam os maiores valores em diárias: o auditor Leonardo Naves, que ocupa cargo comissionado de secretário-adjunto na corte. Em 2025, foram R$ 292 mil com diárias.

Sobre esse caso, o TCU afirmou que o gasto se refere ao fato de que o auditor é secretário-adjunto de Relações Internacionais da corte desde janeiro de 2025.

Dos dez funcionários públicos que mais receberam valores devido a diárias em 2025, seis são vinculados ao TCU. No caso da corte, as diárias se somam a outras remunerações às quais os integrantes têm direito, como ajudas de custo e ressarcimento de gastos com saúde.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, 7 em cada 10 funcionários do TCU recebem pagamentos acima do teto.

A lista foi obtida no Siga Brasil, sistema mantido pelo Senado Federal que utiliza os dados da administração financeira federal.

OUTROS ÓRGÃOS

Autoridades do Executivo e do Judiciário também integram a lista de pessoas que mais ganharam devido às viagens a serviço.

José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, recebeu R$ 300 mil com diárias. Ele foi convocado a atuar no TST (Tribunal Superior do Trabalho), que ficou responsável pelo pagamento dos adicionais por viagens a serviço.

Como desembargador do TST, ele tem direito a receber 95% das diárias de um ministro do STF ?ou seja, US$ 911 (R$ 4.851,53).

Segundo dados do painel do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), José Pedro de Souza chegou a receber R$ 131 mil de "direitos eventuais", o que levou a um salário líquido de R$ 149 mil.

Procurado, o TST não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Outros contemplados por valores elevados de diárias foram André Aranha Corrêa do Lago, diplomata que presidiu a COP30, ocorrida em Belém. André recebeu R$ 284 mil ao longo de 2025.

Luis Renato de Alcantara Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, recebeu R$ 276.708,15 no ano passado para custear suas despesas em deslocamentos.

No caso dos servidores públicos do alto escalão do Executivo federal, eles podem receber, além dos US$ 460 (R$ 2.450,93, na cotação atual) para viagens no exterior, R$ 800 em diárias para deslocamentos internos no Brasil. Os maiores valores ficam reservados apenas a ministros de Estado.

Em nota, o Ministério da Agricultura afirma que Luís Rua cumpriu agenda de trabalho voltada à abertura de mercados e que o diálogo com parceiros internacionais é "função inerente" de seu cargo. A pasta afirma que a presença física de autoridades proporciona estreitamento de relações.

O Itamaraty afirmou que as diárias fazem jus os servidores públicos federais e são concedidas por dia de afastamento da sede do serviço. Pelo MRE, foram registradas oito missões de André Lago que totalizaram em R$ 103.298,86 em 2025. O restante das diárias foi pago pela Presidência da República, depois de o diplomata ser nomeado presidente da COP30.

Procurada, a Presidência afirmou que as diárias recebidas pelo presidente da COP30 são resultado de agenda de negociações preparatórias para a conferência, como ocorre com presidentes de COPs.