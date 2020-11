Quarta-feira, 4 de novembro de 2020, atualizada às 11h40

Portal ACESSA.com realiza entrevista com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora



Da redação



O Portal ACESSA.com realizou, entre os dias 21 de outubro e 3 de novembro, uma série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora.

O agendamento foi realizado de acordo com a ordem alfabética e respeitando a agenda dos candidatos. As lives ocorreram sempre às 11h e 15h, no Instagram do Portal. Posteriormente, os vídeos foram compartilhados também no Canal no YouTube e no Caderno Eleições 2020.

Todas as perguntas foram enviadas previamente às assessorias dos candidatos e o tempo de resposta foi o mesmo para todos.

O candidato Wilson Rezato (PSB), da "Coligação Juiz de Fora é meu amor" não foi entrevistado pela nossa equipe. Por meio de nota, sua assessoria agradeceu o convite e informou que o tempo era "inábil e não possibilita a reorganização da agenda do candidato".



Aloízio Penido (PTC)

Delegada Sheila (PSL)

Eduardo Lucas (DC)

Fernando Eliotério (PC do B)

General Marco Felício (PRTB)

Ione Barbosa (Republicanos)

Lorene Figueiredo (PSOL)

Marcos Ribeiro (Rede)

Margarida Salomão (PT)

Victória Mello (PSTU)





