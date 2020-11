Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, atualizada às 10h

Eleições 2020: Margarida e Wilson Rezato disputam segundo turno em Juiz de Fora



Da redação



Os candidatos Margarida Salomão (PT-13) e Wilson Rezato (PSB-40) disputam o segundo turno das Eleições 2020 no próximo dia 29.

Com 100% das urnas apuradas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidata do PT teve 102.489 (39,46%) dos votos e Wilson 59.633 (22,96%).

A eleição em Juiz de Fora teve 296.356 votos, sendo 259.721 (87,64%) válidos, 24.103 (8,13 %) nulos e 12.532 (4,23%) brancos.

Professora emérita da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a petista Margarida Salomão, 70, atua como deputada federal desde 2013 e tenta, pela quarta vez, a prefeitura de Juiz de Fora. No último pleito, foi derrotada no segundo turno por Bruno Siqueira (MDB).

Engenheiro civil e empresário, Rezato, 59, disputa a prefeitura de Juiz de Fora pela segunda vez, mas construiu a sua carreira na iniciativa privada. Para a campanha, o PSD coligou-se no município com Cidadania, DEM, PSD e PL.



Veja o resultado após o fim da apuração

Margarida Salomão 39.46%



Wilson Rezado 22,96%

Ione Barbosa 21,83

Delegada Sheila 10,04%

Eduardo Lucas 1,56%

Lorene Figueiredo 0,92%

Marcos Ribeiro 0,75%

General Marco Felício (anulado sub judice) 0,70%

Fernando Eliotério 0,70%

Victória Mello 0,14%

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.