Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Margarida Salomão vota no Colégio Machado Sobrinho



Da redação



A candidata Margarida Salomão (PT) chegou ao seu local de votação, o Colégio Machado Sobrinho, às 10h deste domingo, 15 de novembro, e conversou com jornalistas e apoiadores após realizar seu voto. "Apesar de ter sido diferente, essa foi uma campanha muito boa. Uma campanha em que as pessoas se envolveram muito. Eu conversei com todo mundo, fui a praticamente todos os bairros. Nós ouvimos a cidade. Tenho um bom sentimento do que a cidade espera de nós. E temos todas as condições para realizar esse sonho".

