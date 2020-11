Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Wilson Rezato vota na Escola Estadual Mariano Procópio



Da redação



O candidato Wilson Rezato (PSB) chegou ao seu local de votação a Escola Estadual Mariano Procópio (acompanhado da família), na Rua Moraes e Castro, às 10h30, deste domingo, 15 de novembro.

Hoje é o dia do eleitor. Esse trabalho do primeiro turno foi muito importante no sentido de mostrar o valor das pessoas, o valor do eleitor, e é ele quem decide. Quando a gente pede o eleitor uma procuração, temos que desenvolver um trabalho com muita responsabilidade, afinal, vamos representá-lo por quatro anos. Estou muito satisfeito com esse primeiro turno. Vamos para o segundo, trabalhando rumo à vitória.

