Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019

Câmara devolve mais de R$ 5,5 milhões à Prefeitura



Da redação



Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 23 de dezembro, na Câmara Municipal, a devolução de mais um cheque, este no valor de R$ 2,7 milhões para a Prefeitura. A entrega foi feita pelo presidente da Câmara, Luiz Otávio Fernandes Coelho - Pardal (PTC), ao chefe do Executivo, Antônio Almas (PSDB).



Em setembro, a Câmara realizou a primeira devolução, no valor de R$ 260 mil. Já no início deste mês foi realizada outra entrega, de R$ 2,6 milhões, e, hoje, o cheque entregue foi de R$ 2,7 milhões, totalizando R$ 5,560 milhões. O presidente da Câmara, Luiz Otávio Fernandes Coelho, demonstrou alegria com a economia e ressaltou o comprometimento praticado. “Era um dos nossos compromisso quando assumimos a frente desta mesa diretora e nós tínhamos como meta principal não desabastecer a mesa dos vereadores”, afirmou. Ele ainda citou o que esperar do próximo ano. “A expectativa é que durante todo o ano possam melhorar todos os recursos”.



O prefeito Antônio Almas destacou o grande compromisso do Legislativo com a cidade e ressaltou o trabalho realizado. “A Câmara fez durante todo esse ano um trabalho de estabelecer uma boa administração, para poder chegar ao final do ano com essa devolução significativa para o cofre público”, afirmou.



Também estiveram presentes os vereadores Wagner França (PTB), Marlon Siqueira (MDB), Júlio Obama Jr. (Podemos), Ana das Graças Rossignoli (MDB) e Nilton Militão (PTC); além da diretora legislativa Maria Aparecida Fontes Cal, do secretário de governo Carlos Alberto Ramos de Freitas (Bebeto) e do diretor administrativo Cloves Santos.



