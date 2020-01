Sábado, 4 de janeiro de 2020, atualizada às 10h41

Câmara pede prorrogação do prazo para recadastramento biométrico por mais 60 dias



Da redação



O prazo final para o recadastramento biométrico se encerra em 23 de fevereiro e cerca de 150 mil eleitores juiz-foranos ainda não efetivaram seu cadastro. Diante desse cenário, a Câmara aprovou na reunião da última quinta-feira, 2, uma representação ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima ao Diretor do Foro Eleitoral, José Clemente Piedade de Almeida, além da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando que o prazo seja prorrogado por mais 60 dias, até 20 de abril.



O texto é assinado pelos vereadores Juraci Scheffer (PT), Luiz Otávio Fernandes - Pardal (PTC), Wanderson Castelar (PT), Ana Rossignoli (MDB), José Mansueto Fiorilo (PTC), André Mariano (PSC), Vagner de Oliveira (PSC), José Márcio Guedes (PV), Nilton Militão (PTC), Adriano Miranda (Sem Partido), João Francisco Condé (PR), Carlos Alberto de Mello (PTB) e Kennedy Ribeiro (MDB).

Os vereadores salientam que “o processo democrático por meio do sufrágio universal corre o risco de ficar bastante comprometido diante uma enorme ausência de parte do eleitorado na escolha de seus representantes locais que ocorrerá em outubro deste ano”, levando em conta que apenas 60% do eleitorado fez o cadastro.



Além de citar a necessidade de que as campanhas publicitárias sejam intensificadas para informar os eleitores da importância do cadastro, também foi sugerido pelos edis que se verifique a disponibilidade de realizar o recadastramento da biometria de forma itinerante pelos bairros da cidade, como forma de facilitar para as pessoas que se encontram em dificuldade de se deslocar ao centro.

