Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, atualizada às 14h23

Novo posto para recadastramento biométrico está funcionando no Jardim Norte



Da redação



Os eleitores de Juiz de Fora poderão fazer o recadastramento biométrico no ônibus Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Aqui a partir desta terça-feira, 7 de janeiro, que está estacionado no Shopping Jardim Norte. Ele fará atendimentos até o dia 31 de janeiro. O atendimento no novo posto segue o mesmo horário da sede do Cartório Regional Eleitoral (CRE) e da Câmara Municipal, das 10h às 18h.



O prazo para a revisão biométrica termina em 21 de fevereiro de 2020. O comparecimento à revisão biométrica é obrigatório para todos os eleitores registrados no município que ainda não fizeram o recadastramento. Aqueles que já coletaram a assinatura, foto e digitais não precisam fazer o cadastro novamente.



O eleitor deve comparecer ao cartório ou ônibus TRE Aqui com documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. Não são aceitos a carteira de habilitação e o novo passaporte. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).



No ônibus, o atendimento é apenas por ordem de chegada. No posto e nas sedes dos cartórios, pode ser por ordem de chegada ou agendado. O agendamento pode ser feito no site do TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 148).

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.