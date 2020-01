Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, atualizada às 14h30

Câmara devolve mais R$ 436 mil à Prefeitura

Da redação



A Câmara Municipal de Juiz de Fora entregou, nessa quinta-feira, 16 de janeiro, a última devolução de recursos referentes a economias feitas com o orçamento de 2019. O presidente do Legislativo, Luiz Otávio Fernandes Coelho - Pardal (PTC) passou o cheque de R$ 436.879 ao prefeito Antônio Almas (PSDB). Anteriormente, em três ocasiões, já haviam sido devolvidos à Prefeitura R$ 5,6 milhões. Com o último valor, as devoluções referentes ao ano passado ultrapassam os R$ 6 milhões.

Desta vez, Pardal foi até a sede da Prefeitura para entregar o cheque nas mãos do chefe do Executivo. Participaram da entrega oficial a vereadora Ana do padre Frederico (MDB) e os vereadores Kennedy Ribeiro (MDB), Vagner de Oliveira (PSC) e o secretário de Governo Bebeto Faria. Durante a solenidade, Pardal sugeriu ao prefeito que os R$ 436.879 sejam empregados em operações tapa-buracos no município. Nas três devoluções anteriores, as sugestões foram para que os recursos fossem destinados à saúde pública.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.