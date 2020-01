Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, atualizada às 16h56

Sistema de agendamento do TRE está fora do ar

Da redação



O sistema de agendamento de atendimentos no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) está temporariamente fora do ar, para a correção de problemas técnicos.



Segundo o TRE-MG, a Secretaria de Tecnologia da Informação está trabalhando para que o sistema possa ser novamente acessado pelo público externo o quanto antes, mas ainda não há previsão de retorno do serviço. Os eleitores que quiserem agendar atendimento podem ligar para o Disque-Eleitor, pelos telefones 148 ou (31) 3291-0004, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.



O agendamento não é obrigatório nos cartórios eleitorais e na maioria dos postos de atendimento. Em Juiz de Fora eles estão localizados nos seguintes endereços:



Central de Atendimento ao Eleitor: Avenida Presidente Itamar Franco, 1420, Centro: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Parque Halfeld, Centro: de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h, e sexta-feira, das 10h às 17h.

Ônibus do TRE-MG: Estacionamento do Shopping Jardim Norte: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, até o dia 31 de janeiro. No local, são distribuídas senhas diariamente para atendimento.





