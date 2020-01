Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, atualizada às 16h59

Câmara Municipal distribui 500 senhas para cadastro de biometria neste sábado

Da redação



Os atendimentos para cadastro da biometria realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizados na Câmara Municipal, no Parque Halfeld, terão expediente especial neste sábado, 25 de janeiro. Serão distribuídas 500 senhas para o procedimento, que começa às 9h. O cadastramento de biometria para regularidade eleitoral acontece até o dia 21 de fevereiro. Ao todo 26 guichês estarão disponíveis e o tempo de recadastramento dura entre 8 e 10 minutos.



Mais de 150 mil títulos eleitorais podem ser cancelados em Juiz de Fora caso os eleitores não façam o recadastramento biométrico até o dia 21 de fevereiro. Os números divulgados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), que informou ainda que cerca de 61,93% dos eleitores já são biometrizados.



O eleitor que perder o prazo ficará sujeito a algumas penalidades já conhecidas, como ter o título de eleitor cancelado e ser impedido de emitir passaporte, carteira de identidade e de participar de concursos públicos. A restrição também se estende à contratação de empréstimos em instituições financeiras públicas e à efetivação de matrículas em instituições de ensino.



Cadastro

Para fazer a biometria neste sábado os eleitores podem agendar o horário no site do TRE ou por meio do telefone 148, o que agiliza o atendimento. É possível também fazer a biometria sem agendamento, aguardando na fila de acordo com a ordem de chegada. Vale ressaltar que, para a realização da biometria, o cidadão deverá levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, de quitação com o serviço militar (no caso de pessoa do sexo masculino), CPF e, se possuir, o título de eleitor.

