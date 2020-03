Quinta-feira, 5 de março de 2020, atualizada às 9h50

Câmara arrecada donativos para vítimas das chuvas em Juiz de Fora

Da redação



A Câmara de Juiz de Fora iniciou uma campanha para arrecadar donativos que serão direcionados às famílias atingidas pelas chuvas e deslizamentos. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, colchões, roupas, roupa de cama e cobertores. As doações podem ser feitas no estacionamento do prédio da Câmara, na rua Halfeld 955, entre 8h e 18h

Até o momento os bairro mais atingidos pelas chuvas foram: Bairro Industrial, Dom Bosco, Linhares, São Benedito, Graminha, Santa Cecília, Vila Alpina, Guaruá e Vila Ideal. Recentemente os juiz-foranos contribuíram com campanhas organizadas pela Câmara para arrecadar donativos para outros municípios, como as cidades atingidas pelas enchentes na Zona da Mata e outras regiões de Minas e, também no ano passado, com as vítimas do rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Feijão, em Brumadinho.

