Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 11h30

Câmara suspende atividades em Juiz de Fora

Da redação



A Câmara Municipal de Juiz de Fora suspendeu as atividades nesta segunda-feira, 16 de março. Segundo a assessoria de imprensa da casa, "as reuniões plenárias do 3º período ordinário serão realizadas, mas sem a presença do público. Elas serão transmitidas pela JFTV Câmara, canal 35. Assim, as audiências públicas que seriam realizadas neste mês de março estão canceladas, bem como a Menção Honrosa, Títulos, reuniões de Comissões, Moções, Medalhas e Fiscaliza JF."

Também paralisam os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) como setor de identidade, Sedecon, certidão de nascimento, casamento e óbito, além dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Todas as atividades estão suspensas, temporariamente, em decorrência do coronavírus. A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho - Pardal (PTC), na manhã desta segunda-feira, 16, juntamente com o diretor jurídico, Luís Alberto Santos Pinto; a diretora Legislativa, Maria Aparecida Fontes Cal; e o diretor Administrativo, Cloves Santos.

As atividades internas da Câmara estão mantidas e serão constantemente avaliadas pela administração. Seguindo a orientação, os servidores da Casa com idade acima de 60 anos e dentro do grupo de risco, ou com enfermidades que podem torná-los mais expostos a complicações decorrentes da COVID-19, entrarão em sistema de trabalho home office (realizado da residência de cada um), para evitar contágio e agravamento do estado de saúde.

A Câmara comunica ainda que reuniões entre os diretores do legislativos serão feitas semanalmente, para avaliar os critérios de atendimento aos cidadãos, de modo que não haja riscos de contaminação.





