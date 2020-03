Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 14h13

Deputada Margarida Salomão anuncia pré-candidatura à prefeitura de Juiz de Fora



Jorge Júnior

Editor



A deputada federal Margarida Salomão (PT) anunciou sua pré-candidatura a prefeita de Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira, 15 de março, em coletiva virtual.

A definição sobre a pré-candidatura será definida após encontro municipal do PT, marcado para esta sexta-feira, 20, podendo ser adiado de acordo com a decisão da Executiva do partido, que vai se reunir nesta terça, 17.



Durante a coletiva, Margarida apresentou um documento, que, segundo ela, “é uma mensagem do PT a Juiz de Fora. Petistas de relevância nacional, como a presidenta Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Luiz Dulci, as bancadas federais e estaduais do partido, vários dirigentes e mais de 300 filiados de Juiz de Fora, assinam o manifesto ao Partido dos Trabalhadores".

De acordo com a deputada, o projeto que pretende encabeçar na disputa pela Prefeitura se baseia em três pilares: a participação popular, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental e social.

Também participaram da coletiva Giliard Tenório, Rogério Freitas, ex-presidentes do PT de Juiz de Fora, Betão Cupollillo, deputado estadual pelo PT-MG, Martvs das Chagas, secretário nacional do PT de combate ao racismo e Biel Rocha, ex-secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (foto).

Confira o documento completo

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.