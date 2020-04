Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 8h40

Ministro do STF abre inquérito para investigar declarações de Moro

Agência Brasil



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello decidiu, nessa segunda-feira, 27 de abril, abrir inquérito para investigar as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, que pediu demissão do cargo e fez acusações contra o presidente Jair Bolsonaro.

A decisão do ministro atendeu a um pedido feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, na semana passada. Com a abertura da investigação, uma das primeiras medidas será a convocação de Moro para prestar depoimento e entregar eventuais provas de suposta interferência na Policia Federal (PF). Na sexta-feira, 24, durante pronunciamento, Bolsonaro negou que tenha pedido para o então ministro interferir em investigações da PF.



