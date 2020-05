Terça-feira, 5 de maio de 2020, atualizada às 17h06

Margarida Salomão é pré-candidata pelo PT à Prefeitura de Juiz de Fora

Da redação



A deputada federal Margarida Salomão anunciou na manhã desta terça-feira, 5 de maio, que é pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Juiz de Fora. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, realizada pela internet em função da pandemia do coronavírus. “Partimos de uma forte unidade partidária, já que o nosso nome foi aprovado por unanimidade em reunião realizada virtualmente pelo diretório, na última segunda-feira”.



Margarida também afirmou que a vida nas cidades será transformada após o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. "Certamente iremos trabalhar com novas sociabilidades. Transporte urbano, escola, tudo será mudado. O Brasil, neste momento, precisa reinventar a sua democracia. Além da pandemia, enfrentamos um presidente completamente desqualificado que confronta as instituições democráticas. O processo de democratização passa pelas cidades. Estamos focados em enfrentar a pandemia que gera uma emergência sanitária, social e econômica, mas haverá uma eleição. Estamos cumprindo o nosso calendário para evoluir o diálogo com outros partidos do nosso espectro político para também pensar e construir juntos".



Também participaram da coletiva Juanito Vieira, presidente do PT de Juiz de Fora, Giliard Tenório, Rogério Freitas, ex-presidentes, Betão Cupollillo, deputado estadual pelo PT-MG, Martvs das Chagas, secretário nacional do PT de combate ao racismo e Biel Rocha, ex-secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, o diretor da imagem institucional da UFJF, Márcio Guerra e o diretor de Inovação da UFJF, Ignácio Delgado.



Todos destacaram a maturidade e força do partido, além da importância da cidade experimentar o "modo do PT de governar", com mais coletividade e valorizando as vocações locais.

