Quinta-feira, 25 de junho de 2020, atualizada às 9h40

Câmara mantém suspensão do expediente presencial em Juiz de Fora



Da redação



A Câmara Municipal de Juiz de Fora mantém a suspensão do expediente presencial até esta sexta-feira, 26 de junho, podendo prorrogar o período. No decorrer da suspensão, as reuniões estão ocorrendo virtualmente. "Com a medida, o processo legislativo e as atividades administrativas seguem tramitando de forma remota, pelo Sistema de Envio de Documentos (SED), de acordo com o Sistema de Acompanhamento Legislativo Eletrônico (e-SAL), observando-se as regras procedimentais e prazos do Regimento Interno da Câmara Municipal", informou a assessoria.

As medidas foram adotadas desde o dia 22, após diagnóstico de COVID-19 do vereador Sargento Mello Casal (PTB), obtido COVID em 18 de junho.

O vereador informou nesta quarta-feira, 24, em nota, que continua em isolamento social e não apresenta nenhum sintoma. Todos os seus assessores foram submetidos a exames e dois deles também tiveram resultado positivo para a doença, estando ambos em isolamento domiciliar sem apresentar sintomas. Demais servidores da Câmara serão submetidos a testes caso apresentem sintomas.



